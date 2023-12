Eurazeo : va choyer ses actionnaires, le titre en profite

(Boursier.com) — Eurazeo bondit de 7,7% à 67,6 euros alors que la société d'investissement tient ce jour un Capital Markets Day à l'occasion duquel Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, co-CEOs d'Eurazeo, présentent les objectifs stratégiques du Groupe pour la période 2024-2027.

Avec près de 34 milliards d'euros d'actifs sous gestion, des franchises clients fortes, une marque et des talents reconnus, le Groupe entame une nouvelle phase de développement et de passage à l'échelle de son modèle. Son ambition est de créer l'acteur de référence de la gestion d'actifs privés en Europe sur les segments du mid-market, de la croissance et de l'impact. Cette ambition s'appuiera sur quatre leviers stratégiques prioritaires : concentrer la proposition de valeur pour ses clients sur les domaines d'excellence du groupe ; accélérer la transition vers un modèle d'affaires moins consommateur de bilan ("asset light") ; faire croître et diversifier ses franchises clients pour accélérer la levée de fonds ; améliorer son efficacité opérationnelle.

Ces évolutions stratégiques vont ainsi permettre au groupe "de générer une croissance dynamique et régulière de nos revenus, associée à une progression de notre rentabilité opérationnelle".

Au niveau de la gestion d'actifs, Eurazeo prévoit sur la période 2024-2027 une croissance de ses encours supérieure à la croissance du marché, attendue à 11% par an au niveau mondial. Sur cette période, le groupe compte développer son activité de clientèle privée, baptisée "Wealth", notamment hors de France. Ce canal devrait représenter 20% des AUM de tiers à horizon 2027. Il compte également renforcer ses stratégies dans chacune de ses classes d'actifs et augmenter sa part de marché auprès des LPs internationaux. Le management confirme également son objectif de marge de FRE (Fee Related Earnings), qui mesure le résultat récurrent de l'activité, de 35% à 40% à moyen terme.

La création de valeur des investissements du bilan est attendue en ligne avec l'historique. Le portefeuille d'Eurazeo porté au bilan est valorisé 8,5 MdsE à fin septembre 2023. Le Groupe compte générer environ 4 MdsE de capital excédentaire sur la période 2024-2027 avec environ 7 MdsE de cessions, soit des cessions représentant 25% de la valeur du portefeuille par an, en ligne avec l'historique du Groupe (24% p.a. sur les 10 dernières années), des réinvestissements limités à 3 MdsE. L'objectif est de réduire à 20% la part maximum du bilan dans les fonds en 2027, contre environ 35% en moyenne sur les derniers vintages. Le capital investi (6,6 MdsE à fin septembre 2023) devrait baisser de 30% sur la période.

Enfin, le groupe compte utiliser le capital excédentaire en privilégiant le retour aux actionnaires avec une flexibilité stratégique accrue. Il prévoit un retour aux actionnaires de 2,3 MdsE sur 2024-2027 avec environ 800 ME en dividendes ordinaires (dividende 2024 en hausse de 10%) ; 1,5 MdE de rachats d'actions, soit 200 ME par an d'achats au fil de l'eau, complété par des achats en fonction du calendrier de cessions ; tandis que le reste du capital excédentaire généré donnera au Groupe une flexibilité stratégique accrue dans un marché en consolidation.

Pour Oddo BHF, ce CMD acte la prise de conscience que d'un point de vue boursier, les modèles hybrides combinant un très large bilan, couplé à une activité de gestion d'actifs pour compte de tiers, sont très mal valorisés. Le groupe agit donc en conséquence, en faisant le choix de réduire son bilan (qui est généralement frappé d'une décote, plus ou moins importante selon les périodes, mais quasiment jamais d'une prime). Il continue en revanche de développer son activité de gestion d'actifs pour compte de tiers. Au cours actuel, la décote est de 48% sur l'ANR du T3. Le broker pense ainsi que les annonce du jour vont d'une part, fondamentalement changer la perception et, d'autre part, alimenter de manière technique les flux acheteurs grâce au SBB. Il maintient donc sa recommandation 'surperformance' et sa cible de 90 euros, qui induit une décote de près de 25% sur l'ANR (Bilan + AM compte de tiers).