Eurazeo va céder Vitaprotech avec un TRI de plus de 30%

(Boursier.com) — Eurazeo annonce la signature d'un accord d'exclusivité avec Apax Partners en vue de la cession de sa participation dans Vitaprotech, leader français des solutions premium de sécurisation des sites sensibles. L'opération resterait soumise à l'obtention des autorisations réglementaires applicables.

Cette cession générerait pour Eurazeo un multiple cash-on-cash de 3.2x et un taux de rendement interne (TRI) de plus de 30%.

Fondé en 2012, Vitaprotech adresse l'ensemble des besoins de ses clients en matière de sécurisation de sites sensibles, à travers une offre intégrée construite autour de trois expertises complémentaires : le contrôle d'accès, la détection d'intrusion périmétrique, le monitoring intelligent & la vidéo.

Soutenu depuis 2018 par Eurazeo, le groupe a réalisé une forte croissance organique portée par des marchés sous-jacents dynamiques et accélérée par une stratégie de buy & build éprouvée (9 acquisitions réalisées au cours des 4 dernières années). Ambitionnant un chiffre d'affaires de plus de 80 ME en 2022, Vitaprotech a ainsi triplé de taille depuis 2018 et compte désormais plus de 400 salariés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.