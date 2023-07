Eurazeo : une publication sans éclat, le titre trébuche

(Boursier.com) — Eurazeo échappe à la vive hausse du marché ce jeudi, en retrait de près de 5% à 59,2 euros. La société d'investissement a dévoilé des comptes semestriels qui n'ont pas impressionné la communauté financière à l'image de Degroof Petercam ('achat') qui affirme : "les résultats ne nous ont pas époustouflés". La gestion d'actifs ralentit nettement et le fait que la direction ne communique pas sur la valeur liquidative de l'activité de gestion d'actifs ressemble à un pas en arrière, selon le broker, qui réduit sa cible de 100 à 93 euros.

Sur les six premiers mois de l'exercice, les actifs sous gestion du groupe ont augmenté de 3,5% à 35,2 milliards d'euros. Pour 2023 et dans un environnement normal de marché, le groupe vise une nouvelle forte croissance de ses Fee Related Earnings, qui devraient être portés par des commissions de gestion en hausse et un bon contrôle des coûts.

Oddo BHF explique qu'en se basant sur l'ANR du premier semestre, la décote actuelle ressort à 52%. L'analyste rappelle que la décote au niveau historique est de 25/30%. Ce niveau de décote paraît, une nouvelle fois, injustifié par rapport au risque réel du groupe, malgré la hausse des taux. En effet, le portefeuille d'Eurazeo est très granulaire et aucune participation significative ne semble fortement pénalisée par l'environnement macroéconomique... Les valeurs de type " growth " ont déjà fait l'objet d'ajustement alors que leur croissance n'est pas remise en cause. En faisant l'exercice de fixer la valeur de l'AM pour compte de tiers à 0, la décote s'élèverait à 40%, toujours supérieure à la décote historique, souligne le courtier, à 'surperformer' sur le dossier avec un objectif ramené de 100 à 90 euros.