Eurazeo : un plan restructuration financière pour Lakeland Tours

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lakeland Tours, une société américaine du portefeuille d'Eurazeo Capital opérant sous le nom commercial de WorIdstrides, a initié un plan de restructuration dans le cadre d'une procédure assimilable à une sauvegarde financière accélérée.

Au préalable, WorIdstrides a obtenu un accord de plus de la majorité de ses créanciers et de ses principaux actionnaires afin de lui permettre de faire face à ses besoins et de poursuivre son développement, en prenant en compte les impacts du Covid 19.

La mise en oeuvre de cet accord financier est notamment soumis à l'approbation des autorités américaines compétentes.

Le support d'Eurazeo SE dans ce financement sera d'environ 50 millions de dollars (43,6 ME).