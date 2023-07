Eurazeo : un analyste ajuste la mire

(Boursier.com) — Eurazeo corrige de 5% à 59 euros ce jeudi, alors qu'au premier semestre 2023, le résultat net part du groupe s'est établi à 1.797 ME. Hors éléments non-récurrents, le résultat net part du Groupe ressort à -42 ME. Le groupe a enregistré au premier semestre un gain non-récurrent de

1,9 MdE résultant de la différence entre la juste valeur du portefeuille d'investissement du bilan et sa valeur comptable antérieure au 1er janvier 2023.

Perspectives confirmées

A fin juin 2023, les actifs sous gestion du groupe Eurazeo s'élevaient à 35,2 MdsE, en hausse de 3,5% sur 12 mois. Au 30 juin 2023, l'endettement net d'Eurazeo SE s'élève à 426 ME, soit un gearing de 5%. La trésorerie brute ressort à 54 ME.

Eurazeo dispose d'une ligne de crédit syndiquée (RCF) de 1,5 MdEUR, de maturité 2026, tirée à hauteur de 480 ME à fin juin 2023. Au premier semestre, le groupe a acquis 1.476.556 titres pour 94,8 ME.

Eurazeo confirme les perspectives annoncées lors de la présentation de ses résultats annuels le 10 mars 2022, notamment : la trajectoire de doublement de ses actifs sous gestion qui pourraient atteindre 60 MdsE à 5 ans, ainsi qu'une augmentation de la marge de FRE à moyen terme à 35-40%. Les Performance Fees en provenance de tiers, aujourd'hui limités, devraient devenir plus substantiels avec l'arrivée à maturité des fonds du Groupe.

Pour 2023 et dans un environnement normal de marché, le groupe vise une nouvelle forte croissance de ses Fee Related Earnings, qui devraient être portés par des commissions de gestion en hausse et un bon contrôle des coûts...

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a abaissé son objectif de 100 à 90 euros, tout en restant à 'surperformer'.