(Boursier.com) — Eurazeo annonce qu'Eurazeo Transition Infrastructure Fund a atteint son premier closing avec 210 millions d'euros d'engagements de la part du FEI et de divers investisseurs institutionnels. Le FEI a investi 75 millions d'euros, soutenu par le programme InvestEU. À ce jour, le fonds dispose d'un portefeuille de 3 investissements dans 3 secteurs et 3 pays européens.

Avec le premier closing du fonds dédié à l'infrastructure de transition, Eurazeo renforce son engagement dans la lutte contre le changement climatique et dans la décarbonation.

Alors que le monde est en transition vers un avenir bas carbone plus durable et plus résilient, l'objectif du Fonds est d'investir dans l'infrastructure de transition, comme la transition énergétique, la transition numérique, les transports propres et l'économie circulaire. Le fonds est classé "Article 9" dans le cadre du règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).