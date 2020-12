Eurazeo signe un accord en vue de l'acquisition de l'ensemble immobilier Johnson Estate à Londres

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurazeo Patrimoine, pôle d'Eurazeo spécialisé dans l'investissement dans des actifs physiques notamment immobiliers, a conclu un accord avec Derwent Londres en vue de l'acquisition de Johnson Estate, ensemble immobilier de bureaux composé de quatre immeubles - dont le Johnson Building - d'une surface de 18.000 m2.

Situés à Farringdon, quartier londonien en plein essor, particulièrement recherché par les entreprises du secteur des technologies, des médias et des télécommunications (TMT), ces immeubles se situent à seulement 4 minutes à pied de la station Farringdon qui fera partie du réseau Crossrail de Londres après l'inauguration de la nouvelle ligne de métro "Elizabeth Line".

Cette acquisition constituera le deuxième investissement du partenariat entre Eurazeo Patrimoine et Arax Properties, mis en place en mars 2019 avec l'acquisition de Euston House, un immeuble de bureaux multilocataires d'une superficie totale de 11.000 m(2) situé en plein coeur de Londres. L'opération représentera pour Eurazeo un investissement en fonds propres d'environ 80 ME. L'ensemble immobilier est d'ores et déjà loué à 94% procurant ainsi un revenu locatif immédiat et présentant un fort potentiel de réversion locative. L'actif fera l'objet d'un programme d'investissement permettant de capturer ce potentiel pour améliorer significativement sa valorisation.

Renaud Haberkorn, Managing Partner d'Eurazeo, responsable d'Eurazeo Patrimoine, a déclaré : "Cette deuxième acquisition à Londres démontre notre capacité à identifier des opportunités d'investissements dans des environnements complexes et témoigne de notre forte conviction dans le marché immobilier londonien. Johnson Estate est un actif résilient qui présente un important potentiel de création de valeur. Cet ensemble immobilier est idéalement situé et bénéficie d'une excellente connexion aux transports en commun, permettant ainsi d'attirer les entreprises du secteur dynamique des TMT".