Eurazeo signe un accord d'exclusivité avec Montagu en vue de la cession de sa part dans le groupe Intech









(Boursier.com) — Eurazeo annonce la signature par son équipe Small-Mid Buyout d'un accord en vue de la cession de sa participation majoritaire dans le groupe Intech, leader mondial de la fabrication d'instruments de chirurgie orthopédique avec Montagu Private Equity. Le projet de cession reste soumis à l'accord des autorités de la concurrence américaines.

Depuis son entrée au capital en 2017, Eurazeo a soutenu le groupe en lui apportant les moyens humains et financiers nécessaires à son développement, contribuant ainsi à plus que doubler son activité en seulement quatre ans pour atteindre plus de 120 millions d'euros en 2021. Intech a ainsi renforcé son positionnement de leader de l'instrumentation de la chirurgie dorsale tout en devenant un des pionniers sur le marché en forte croissance de la robotique grâce à son département 'R&D' et prototypage lui offrant un solide avantage concurrentiel.

L'acquisition et l'intégration de Pyxidis (France, 2017) et Bradshaw (Etats-Unis, 2018) ont permis au groupe d'élargir sa gamme de produits et de renforcer sa présence aux Etats-Unis, premier marché mondial où il réalise aujourd'hui plus de 75% de son chiffre d'affaires. Intech a également investi dans son outil industriel, modernisant et agrandissant certains sites, tout en revisitant ses process afin d'en améliorer l'efficacité pour servir au mieux ses clients internationaux.