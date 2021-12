Eurazeo signe avec Safran en vue de la cession de sa participation dans Orolia

(Boursier.com) — Eurazeo annonce la signature par son équipe Small-Mid Buyout d'un accord avec Safran en vue de la cession de sa participation majoritaire dans le groupe Orolia, leader mondial des solutions et applications de R-PNT (Resilient Positioning, Navigation and Timing). Le projet de cession resterait soumis à l'accord des différentes autorités règlementaires compétentes. Depuis son entrée au capital en 2016 et la sortie de cote qui a suivi, Eurazeo a soutenu le groupe en lui apportant les moyens humains et financiers nécessaires à sa structuration, autour de son fondateur Jean-Yves Courtois, et à son développement, en particulier aux Etats-Unis, où la société réalise aujourd'hui plus de la moitié de son chiffre d'affaires.

Une politique active de cessions et d'acquisitions a permis au groupe de se transformer et de se concentrer sur ses marchés les plus porteurs, passant ainsi d'un holding diversifié à un pure-player intégré. Le groupe a ainsi doublé son taux de croissance organique et sa rentabilité. Orolia a également continuellement investi en recherche & développement (le groupe y consacrant chaque année plus de 10% de son chiffre d'affaires) lui octroyant une avance technologique unique sur ses marchés. Aussi, dans un contexte de forte croissance, le groupe, porté par la vision stratégique de son fondateur et président Jean-Yves Courtois, a pu affirmer un leadership mondial, porté par son ADN d'innovation, son agilité stratégique et sa proximité client.

L'opération générerait pour Eurazeo un multiple cash-on-cash de 3,6x et un TRI (Taux de Rentabilité Interne) de l'ordre de 25%.

Orolia devrait réaliser un chiffre d'affaires 2021 supérieur à 100 ME et emploie environ 435 collaborateurs en France, aux Etats-Unis, en Suisse, en Espagne et au Canada. Les termes de la transaction ne sont pas communiqués. L'opération est soumise aux autorisations réglementaires usuelles. Une fois la transaction finalisée, vers mi-2022, la société sera consolidée au sein de la division Equipements aéronautiques et Défense de Safran.