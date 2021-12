Eurazeo sélectionné pour gérer par délégation une poche de 280 ME du Fonds 'Obligations Relance'

(Boursier.com) — Eurazeo a été sélectionné pour gérer par délégation une poche de 280 Millions d'euros du Fonds "Obligations Relance".

Ce dispositif, doté de 1,7 Milliard d'euros, est un des volets du Plan de Relance du Ministère de l'Economie et des Finances. Il a été co-construit par les assureurs de la Fédération Française de l'Assurance, en coopération avec l'AFG et France Invest, sous l'égide de la direction générale du Trésor et bénéficie de la garantie de l'Etat.

Le fonds "Obligations relance" permet le financement sur le long terme de la croissance et de la transformation des PME et ETI françaises. Ces obligations subordonnées ont une durée de 8 ans et sont remboursables à leur terme.

Ces investissements doivent viser le renforcement des fonds propres des entreprises et l'atteinte d'objectifs ESG, notamment dans le domaine de la transition écologique. La réalisation de ces objectifs bonifiera le taux d'intérêt des "Obligations Relance" au bénéfice des entreprises.

Eurazeo mènera un groupement composé de Smalt Capital, Trocadéro Capital Partners et Zencap Asset Management. Le choix d'Eurazeo par ces investisseurs de premier plan témoigne de l'expertise du Groupe en dette privée, avec 5 Milliards d'euros investis à travers une gamme de fonds complète permettant de répondre aux besoins des PME françaises et européennes.