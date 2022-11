Eurazeo s'associe à Boursorama pour accroître l'accessibilité du 'private equity' aux investisseurs particuliers

(Boursier.com) — Acteur engagé depuis 20 ans dans la démocratisation de l'accès au capital-investissement pour les investisseurs particuliers, Eurazeo se dit heureux de rejoindre l'initiative de Boursorama qui accroît la facilité d'accès à cette classe d'actifs. Leader de la banque et du courtage en ligne en France, Boursorama permet désormais à ses plus de 4 millions de clients d'investir facilement sur cette classe d'actifs.

En s'engageant sur une période longue (de huit à dix ans), les investisseurs particuliers clients de Boursorama Banque pourront profiter du potentiel de performance d'entreprises de taille intermédiaire non cotées gérés par les équipes d'Eurazeo, ainsi que d'autres partenaires.

Eurazeo Principal Investments dédié aux détenteurs de contrats en assurance-vie mais aussi ouvert à la détention directe, fera ainsi partie de la gamme de fonds accessible aux 4 millions de clients Boursorama.

Eurazeo Principal Investments a pour objectif d'investir dans les univers du capital-transmission (buyout) et du capital-croissance. Le fonds accompagnera les stratégies de croissance d'une trentaine de sociétés, principalement en Europe, mais sera aussi exposé à quelques sociétés américaines cherchant à se développer à l'international.

D'une taille cible de 250 ME, Eurazeo Principal Investments bénéficie grâce au soutien du Groupe d'un portefeuille de six sociétés, dès son lancement : Premium, I-Tracing, DiliTrust, Altaïr, Cranial Technologies et Scaled Agile.