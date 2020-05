Eurazeo : retour d'AG

(Boursier.com) — L'Assemblée Générale mixte des actionnaires d'Eurazeo s'est réunie aujourd'hui au siège social de l'entreprise hors la présence physique des actionnaires et a été retransmise en direct sur le site internet de la Société. Elle a approuvé les 30 résolutions proposées.

Cette Assemblée a été l'occasion d'un dialogue avec les actionnaires sur les très bons résultats du Groupe en 2019, sur sa mobilisation pour limiter l'impact de la crise, ses activités, les forces et atouts du Groupe sur le long terme.

Dans un contexte exceptionnel, un Groupe mobilisé, réactif et responsable.

Dès le début de la crise, la mobilisation d'Eurazeo a été totale pour protéger les collaborateurs du Groupe et de ses participations, pour assurer la continuité des activités et pour prendre les décisions qui s'imposent, en responsabilité.

Des décisions ont été prises pour maintenir le maximum de sites de production en activité avec une protection sanitaire optimale. Une attention particulière a également été portée à la préservation des trésoreries dans chacune de ses participations.

Eurazeo affiche une solidité financière. Dans un contexte de crise inédite et aux conséquences incertaines, plusieurs décisions ont néanmoins été prises par Eurazeo, conciliant solidité et prudence :

Le gel des embauches et le contrôle des dépenses, mais pas de recours au chômage partiel ; Le tirage de 400 millions d'euros sur notre ligne de crédit syndiquée de 1,5 MdE, mais aucun recours aux aides publiques ; L'abandon du dividende au titre de l'exercice 2019, conformément aux recommandations gouvernementales.

Un modèle diversifié et solide

Au-delà de cette réponse immédiate à la crise, le Groupe dispose de fondamentaux solides et d'un modèle diversifié construit depuis des années dont les piliers n'ont jamais été aussi pertinents :

-La performance, illustrée par de très bons résultats 2019

-La stabilité, grâce à un actionnariat familial présent dans la durée, à un bilan qui garantit son indépendance et à une équipe de management expérimentée

-La diversification, en métiers, en secteurs, en géographies, en ressources qui a contribué à dérisquer le Groupe et sera source de performance de long terme. Eurazeo est aujourd'hui investisseur ou financeur dans 430 sociétés.

-La prévisibilité, grâce aux revenus récurrents et prévisibles sur le long terme issus de la gestion d'actifs pour le compte d'investisseurs partenaires ;

-La discipline enfin, appliquée à la fois dans les décisions d'investissement et dans la gestion financière. Le Groupe dispose ainsi d'une situation de trésorerie de plus de 500 millions au 31 décembre 2019 sans dette structurelle au niveau du bilan.

Ce modèle est un accélérateur en période de croissance et un stabilisateur en période de crise.

Être prêt à investir dans le monde d'après...

Virginie Morgon, Présidente du Directoire a rappelé l'approche du Groupe pour les prochains mois : prudence et confiance.

Prudence dans un contexte incertain : l'activité d'investissement et de cessions sera peu active au premier semestre 2020. Il est possible que de plus nombreuses opportunités d'acquisitions se présentent au 2ème semestre ou en 2021. Un décalage de 6 à 9 mois est également à prévoir en matière de levée de fonds. Enfin, Eurazeo continuera à renforcer la gestion prudente de sa trésorerie.

Confiance dans la capacité du Groupe à saisir les opportunités qui se présenteront. Depuis le début de l'année, le groupe Eurazeo a réinvesti 150 millions d'euros (94 millions pour le bilan) dans les sociétés digitales d'Eurazeo Growth, peu impactées par la crise. D'autres opportunités se présenteront également sur le marché de la dette privée et des transactions secondaires sur lesquels les équipes sont parmi les leaders en Europe.

Enfin, Virginie Morgon s'est félicitée des excellents résultats de la stratégie RSE d'Eurazeo 2015-2020 et a annoncé que le Groupe allait amplifier ses actions dans ce domaine. Au-delà de la mise en place du Fonds de solidarité de 10 millions d'euros pour contribuer à la lutte contre la pandémie et ses conséquences sociales, Eurazeo renforcera ses actions en matière de sobriété environnementale, de bonne gouvernance, de parité et d'inclusion.