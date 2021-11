Eurazeo : renouvellement du mandat Virginie Morgon

(Boursier.com) — Le Conseil de Surveillance d'Eurazeo, réuni le 29 novembre 2021, a décidé à l'unanimité et sur proposition du Comité des Rémunérations, de Sélection et de Gouvernance (RSG), de renouveler le mandat de Mme Virginie Morgon comme Présidente du Directoire de la Société pour une durée de 4 ans à compter de mars 2022. Virginie Morgon proposera au Comité RSG lors de sa réunion du 7 mars 2022, une composition complète du Directoire pour le prochain mandat. Cette nomination témoigne de la réussite du plan stratégique conduit par Virginie Morgon et mis en oeuvre avec ses équipes à la tête d'Eurazeo depuis début 2018. Le Groupe a fortement accéléré son développement devenant, avec 27 MdsE d'actifs sous gestion déployés dans trois classes d'actifs (private equity, dette privée, actifs réels), un des acteurs leader européen du private equity. Les montants de capitaux levés auprès de tiers au cours des dernières années témoignent du succès du virage stratégique engagé vers la gestion d'actifs et de la confiance des grands investisseurs internationaux dans la capacité du Groupe à générer la meilleure performance pour ses investissements dans les secteurs les plus porteurs comme la Tech qui représente près de la moitié des actifs du Groupe.

Eurazeo a également fortement développé une expertise mise au service de la création de valeur et de la croissance des 500 sociétés que le Groupe accompagne. Elles peuvent s'appuyer sur un actionnaire désormais présent dans 11 pays et 4 continents, doté de larges réseaux d'affaires internationaux et d'expertises de haut niveau dans tous les domaines clés de la chaîne de valeur notamment en ESG, digital, accompagnement opérationnel, juridique et financier.

Virginie Morgon a également porté une attention particulière à confirmer et renforcer le positionnement de pionnier et de leader d'Eurazeo en matière de responsabilité sociétale et d'impact écologique. Avec O+, son programme ESG lancé en 2020, un engagement de neutralité carbone à horizon 2040, 80% de ses fonds aux plus hauts standards de la régulation en matière de finance durable et plusieurs fonds d'impact en cours de déploiement, Eurazeo a fait de l'ESG un élément central de son modèle d'affaires.