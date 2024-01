Eurazeo renforce son soutien à Electra

(Boursier.com) — Eurazeo annonce, au travers de son fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund, un investissement complémentaire dans Electra, spécialiste de la recharge rapide.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une levée de fonds de 304 millions d'euros, montant record dans le secteur, qui va donner à l'opérateur les moyens de son développement européen.

Rappelons qu'Eurazeo est entré au capital d'Electra en juin 2022, en tant qu'investisseur de référence. La société a depuis connu une croissance rapide et soutenue, avec une expansion dans 8 pays européens : France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Italie, Suisse, Autriche, et Espagne. Elle a également déployé près de 1.000 points de charge, et mis en place de nombreux partenariats stratégiques : Vinci Autoroutes, Altarea, AccorInvest, G7, Stellantis, MG, Honda, Europcar, etc..

Spécialiste de la recharge en zones urbaines, périurbaines et autoroutes, Electra accompagne la transition vers le véhicule électrique en déployant de façon massive un réseau public de bornes rapides, fiables et simples d'utilisation. Grâce à cette nouvelle levée de fonds, qui marque l'entrée d'investisseurs de premier plan -le fonds de pension néerlandais PGGM, et Bpifrance- et le soutien renouvelé de ses investisseurs historiques, en particulier Eurazeo, mais aussi RIVE Private Investment, Serena, et le groupe SNCF via 574 Invest, Electra se dote des moyens nécessaires à ses ambitions.

Au travers de cet investissement complémentaire dans Electra, Eurazeo continue à déployer son fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund dans des actifs durables, celui-ci étant déjà investi dans 6 sociétés de la transition écologique et numérique (Ikaros Solar, Resource, Etix Everywhere, TSE, et 2BSI).