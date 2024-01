Eurazeo renforce son organisation managériale

(Boursier.com) — Eurazeo annonce deux nominations au sein du Management Committee du Groupe. D'une part, Isabelle Mathieu rejoint Eurazeo et est nommée Group Chief Human Resources Officer. D'autre part, Coralie Savin rejoint Eurazeo et est nommée Group Chief Communications Officer.

Isabelle Mathieu pilotera les efforts du Groupe en matière de développement des talents et d'attractivité de la marque employeur. Elle aura notamment pour missions d'accélérer la structuration des politiques et processus RH à l'échelle du Groupe, d'accompagner la politique d'internationalisation ainsi que son engagement en matière de diversité et d'inclusion des talents. Elle mettra toute son expertise au service du développement du capital humain et de la création de valeur d'Eurazeo et des sociétés de son portefeuille. Isabelle Mathieu reportera à Gabriel Kunde, Secrétaire général du Groupe.

Coralie Savin dirigera la communication d'Eurazeo, accompagnera la promotion et le développement de son plan stratégique auprès de ses actionnaires, de ses clients, de ses collaborateurs et de son éco-système. Elle aura pour mission de valoriser les expertises de chacun des métiers et des classes d'actifs sur lesquels le Groupe opère ; elle accompagnera la stratégie de communication des sociétés de son portefeuille et valorisera l'engagement pionnier et leader en matière d'impact d'Eurazeo. Coralie Savin reportera à Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, co-CEOs du Groupe.

Ces recrutements viennent compléter une refonte profonde de l'architecture corporate d'Eurazeo entamée en 2023 par le Directoire avec la fusion des sociétés de gestion françaises du Groupe, et les nominations de Laurence Branthomme comme Directrice financière et opérations Groupe, de Gabriel Kunde comme Secrétaire général Groupe, en charge des affaires juridiques, des Ressources Humaines et des moyens généraux, et la création des directions de plein exercice en charge des Risques et de l'Audit interne confiée à Pierre-Alain Aubin, et de la Conformité sous la direction de Sylviane Guyonnet, par ailleurs Directrice générale déléguée de la société de gestion Eurazeo Global Investor.

Isabelle Mathieu et Coralie Savin prendront leurs fonctions respectivement le 5 février et le 4 mars 2024.