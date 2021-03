Eurazeo renforce et élargit sa gouvernance

Crédit photo © Reuters

Eurazeo renforce et élargit sa gouvernance pour accompagner et accélérer sa stratégie de croissance.

Sur proposition de Virginie Morgon, Présidente du Directoire, le Conseil de Surveillance du Groupe a nommé, le 10 mars 2020, Christophe Bavière comme membre du Directoire d'Eurazeo pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'en mars 2022.

Senior Managing Partner, Head of Investment Partners d'Eurazeo, co-fondateur et président du Directoire d'Idinvest Partners depuis 2001, Christophe Bavière dirige l'ensemble de la stratégie de levée de fonds, du marketing et les relations du Groupe avec ses investisseurs partenaires institutionnels et particuliers. Sous sa direction, le Groupe a réalisé en 2020 la meilleure performance de son histoire en matière de levée de fonds avec 2,9 milliards d'euros confiés à Eurazeo par des investisseurs de premier plan. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le capital investissement en France et en Europe, il fera bénéficier le Directoire d'Eurazeo de sa vision et de son énergie, de son expérience d'entrepreneur et de dirigeant à succès à la tête d'Idinvest Partners et de sa connaissance unique des marchés du Private Equity et de la Private Debt.

Le Groupe s'appuiera également sur le talent et l'expérience reconnue de Benoist Grossmann. Cofondateur d'Idinvest, Benoist Grossmann est l'artisan de la réussite de la société, devenue en 20 ans la référence de l'investissement tech en France et un des leaders européens. Les activités venture et growth, sous sa responsabilité, sont devenues des leaders européens. Dans le cadre d'une transformation et d'une simplification de la gouvernance d'Idinvest Partners, à travers la création d'un Conseil d'Administration présidé par Virginie Morgon, Benoist Grossmann assumera les fonctions de Directeur général.

Ces nominations s'inscrivent naturellement dans la continuité de l'acquisition par Eurazeo de la totalité des actions ordinaires d'Idinvest Partners en novembre 2020.

Elles scellent la finalisation de l'intégration pleine et entière des équipes au sein du groupe Eurazeo qui dispose ainsi d'une organisation robuste, pleinement tournée vers la croissance et la création de la valeur aux bénéfices de l'ensemble de ses parties prenantes.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire d'Eurazeo, a déclaré : "Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Christophe au Directoire du Groupe et de bénéficier de l'apport de Benoist en tant que Directeur général d'Idinvest Partners, témoignage de leur contribution remarquable dans le Groupe depuis l'entrée d'Idinvest au sein d'Eurazeo en 2018 et reflet de notre ambition de développement dans la gestion d'actifs après une année 2020 de forte croissance. Je suis fière que le Groupe puisse s'appuyer sur l'expérience, le talent et la vision entrepreneuriale de deux professionnels aussi reconnus. A travers eux, je veux souligner la qualité et l'engagement unique des équipes de notre Groupe, résolument tournées vers la croissance."