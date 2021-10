Eurazeo : rejoint l'initiative pour une économie verte

(Boursier.com) — La 4e édition du sommet annuel One Planet Sovereign Wealth Funds (OPSWF) s'est tenue le lundi 4 octobre depuis l'Elysée en présence du Président Macron et de John Kerry, envoyé spécial des Etats-Unis pour le climat. A cette occasion, Eurazeo annonce rejoindre l'initiative visant à accélérer la transition vers des marchés financiers plus durables et une économie plus sobre en carbone, ainsi qu'à assurer un alignement vers les objectifs de l'Accord de Paris.

En signant la "One Planet Private Equity Funds Statement on Climate-Related Financial Disclosures", Eurazeo confirme son engagement, aux côtés de plusieurs fonds souverains, gestionnaires d'actifs et sociétés d'investissement, à suivre les recommandations de la Task Force For Climate Related Financial Disclosures (TCFD) dans le cadre de son reporting.

Le Groupe, historiquement engagé dans l'ESG, est "convaincu du rôle des acteurs financiers pour accélérer la voie vers une économie neutre en carbone et atteindre les objectifs de l'Accord de Paris". Cet engagement est en ligne avec les actions menées par Eurazeo en faveur du climat à travers sa stratégie ESG O+, qui fixe pour objectif pour le Groupe d'atteindre la neutralité nette carbone au plus tard en 2040.