Eurazeo reçoit le label Luxflag ESG pour ses fonds

(Boursier.com) — Eurazeo annonce que ses fonds se sont vu décerner le label "LuxFLAG ESG", ce qui témoigne de l'excellence du groupe Eurazeo en matière d'ESG. LuxFLAG vérifie de manière indépendante l'intégration des considérations ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) à chaque étape du processus d'investissement et cette labellisation est un gage de l'engagement dont Eurazeo fait preuve en la matière. Un processus rigoureux de labellisation a passé en revue tous les aspects d'O+, la nouvelle étape de la stratégie ESG d'Eurazeo, qui repose notamment sur la prise en compte des critères ESG tout au long du cycle d'investissement comme en témoignent la politique d'exclusion et la politique d'investissement responsable.

LuxFLAG est une organisation indépendante et internationale à but non lucratif qui vise à promouvoir la mobilisation de capitaux en faveur de l'investissement durable. Pour être éligibles au premier label ESG européen lancé en 2014, les fonds candidats doivent avoir mis en place des stratégies et des filtres ESG reconnus par LuxFlag et appliqués à 100% des encours du portefeuille. Au 1er janvier 2021, 322 supports d'investissement représentant 135,4 milliards d'actifs sous gestion étaient labellisés LuxFLAG.