Eurazeo réaffirme la pertinence de son modèle

Eurazeo réaffirme la pertinence de son modèle









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre de la pandémie de Covid-19 en cours qui a fortement altéré les perspectives économiques mondiales, Eurazeo fait un point de situation sur les mesures mises en oeuvre pour assurer la continuité de ses activités et évaluer les principaux impacts attendus.

Dans ce contexte, Eurazeo peut s'appuyer sur la part prise par la gestion d'actifs dans son activité, qui lui assure une génération de cash-flows récurrents ; la qualité de son portefeuille de participations à la fois diversifié et résilient et une solidité financière propre à son modèle d'actionnaire de long terme.

Le fort développement de la gestion pour compte d'investisseurs partenaires, avec 12,5 MdsE sous gestion fin 2019 sur les 18,8 MdsE gérés au total, apporte au Groupe des revenus récurrents et prévisibles. En effet, la quasi-totalité des actifs gérés pour compte de tiers fait l'objet d'engagements de long terme (5 à 10 ans) dans des fonds fermés.

Le Groupe a levé plus de 250 ME au premier trimestre (contre c.150 ME au T1 2019, hors levée de Eurazeo Capital IV), preuve de la confiance de ses investisseurs partenaires français et internationaux, même si un ralentissement marqué des levées de fonds est à noter depuis mi-mars, compte tenu notamment des incertitudes macro-économiques et des difficultés pour de nouveaux investisseurs de réaliser leurs due diligences. En complément, le Groupe continuera de bénéficier de l'effet embarqué des très bonnes levées de fonds 2019 dans le Private Equity, la Dette Privée et les Fonds Privés.

Les commissions de gestion externes issues de l'activité de la gestion d'actifs démontreront donc à nouveau leur caractère résilient en 2020.

Les projets de cessions prévus en 2020 seront vraisemblablement décalés afin de profiter de conditions de marché plus favorables. De ce fait, les commissions de performance et les gains en capitaux pourraient être limités en 2020.

Un portefeuille diversifié et résilient de participations portées au bilan

Sur l'ensemble de ses activités, Eurazeo soutient plus de 430 sociétés et investit directement son bilan dans un portefeuille diversifié d'une cinquantaine d'entreprises. Aucune d'entre elles ne représente plus de 10% de son Actif Net Réévalué (ANR) qui s'élevait fin 2019 à 6,3 MdsE, et les sociétés cotées représentent moins de 4% de ce montant. Ces sociétés sont actives sur un grand nombre de secteurs d'activité et de géographies.

Dès le début de l'épidémie de Covid-19, le Groupe a pris les mesures nécessaires pour protéger les salariés de ces sociétés et leur permettre de poursuivre leur activité dans les meilleures conditions de sécurité. Dans un environnement volatile et incertain, le Groupe s'est également attaché immédiatement à mettre en place les outils de remontée d'information et de prévision afin de mesurer les impacts du confinement et du ralentissement général de l'activité sur les revenus, les coûts et les cash-flows, et suivre la liquidité et les covenants de chacune de ses participations.

Eurazeo a réparti celles-ci en quatre catégories définies en regard de l'impact actuel et potentiel de la crise sur leur activité et sur la valeur de son portefeuille :

Le groupe commente : "Les activités résilientes (environ 35-40% de l'Actif Net Réévalué) : peu impactées à court terme grâce à un niveau élevé de revenus récurrents ou une exposition limitée aux conséquences de l'épidémie. En font notamment partie des sociétés du portefeuille d'Eurazeo Capital (production de biens essentiels, services digitaux...), la grande majorité des sociétés du portefeuille d'Eurazeo Growth qui profitent de leur environnement digital native, les fermes solaires pour Eurazeo Patrimoine ou encore l'essentiel des activités de gestion d'actifs du Groupe comme mentionné précédemment ;

Les sociétés subissant indirectement et de manière conjoncturelle les impacts du confinement (c.20-25% de l'ANR), dont les sociétés de services B2B pouvant poursuivre une partie de leur activité à distance, les écoles d'hospitalité, le parc de cliniques ou l'immobilier résidentiel et commercial ;

Les sociétés directement impactées par le confinement généralisé mais qui devraient redémarrer assez rapidement une fois celui-ci levé (c.15%-20% de l'ANR), parmi lesquelles celles directement liées à la consommation ou à l'accueil du public ;

Les sociétés directement impactées par le confinement généralisé et dont la reprise d'activité devrait être plus progressive (c.20-25% de l'ANR), catégorie qui regroupe les sociétés exposées aux voyages et loisirs".

"Notre portefeuille recèle ainsi une part très significative de sociétés à caractère résilient (catégorie 1), ou dont l'impact devrait être mesuré (catégorie 2) ou sur une période limitée (catégorie 3) même si nous n'anticipons pas un rebond d'activité rapide au niveau macroéconomique.

Cette classification est établie sur la base d'une hypothèse de déconfinement graduel sur le plan international au cours du mois de mai et de notre analyse des impacts de la crise à la date de publication de ce communiqué" poursuit le groupe.

Dans ces conditions, le Groupe estime que la majorité des participations ayant fait l'objet d'un investissement du bilan devrait être en mesure de poursuivre leurs activités grâce à leur trésorerie et leurs lignes de financement propres. De manière sélective, Eurazeo pourra apporter à certaines un soutien supplémentaire temporaire.

A cet égard concernant Europcar Mobility Group, Eurazeo, actionnaire minoritaire depuis 2015, s'est engagé à participer à un plan de soutien global aux côtés de l'Etat et d'un groupe de banques.

Pour faire face à l'actuelle crise sanitaire et à la crise économique à venir, le groupe Eurazeo peut s'appuyer sur des équipes de Direction, d'investissements et corporate expérimentées, lui permettant d'apporter un appui humain réactif et efficace aux sociétés de portefeuille dans divers secteurs (financier, RH, juridique, gestion des risques...).

Après une très bonne année 2019, le Groupe peut également compter sur un bilan solide, avec plus de 5 MdsE de capitaux propres consolidés, une trésorerie nette positive de plus de 533 ME à fin 2019, et l'accès à une ligne de crédit syndiquée confirmée de 1,5 MdsE renouvelée par anticipation en décembre 2019 pour 5 ans extensible pour 2 ans supplémentaires, soit jusqu'à 7 ans, aucune dette structurelle au niveau d'Eurazeo et 3,8 MdsE de dry powder (engagements confirmés non appelés auprès de ses partenaires). L'ensemble de ces liquidités permettront au Groupe de soutenir ses participations lorsque cela sera pertinent et de profiter d'opportunités d'investissement directes ou indirectes (build-ups) qui pourraient se présenter.

Virginie Morgon, CEO d'Eurazeo a déclaré : "Dans un contexte pandémique totalement inédit qui génère une forte incertitude à l'échelle mondiale, je tiens à saluer la très grande réactivité de l'ensemble des équipes Eurazeo aussi bien au niveau de la société que de nos participations. Je les remercie pour leur mobilisation au quotidien pour protéger nos collaborateurs et assurer la continuité de nos activités dans les meilleures conditions. Au cours des prochains mois, nous nous appuierons sur la solidité et la résilience de notre modèle, deux atouts qui se révèlent encore plus pertinents dans cette période. Par ailleurs, Eurazeo entend plus que jamais réaffirmer son plein soutien à la lutte contre cette pandémie. Au-delà du formidable élan initié par ses participations, Eurazeo a ainsi décidé de suspendre le versement de son dividende pour l'exercice 2019 et a mobilisé le Conseil de Surveillance, le Directoire et le Comité exécutif pour permettre la création de son fonds de solidarité. Entreprise responsable, Eurazeo réaffirme sa volonté et celle de ses équipes d'apporter des solutions concrètes et immédiates à ceux qui sont les plus touchés par cette crise."

Prochains événements

- L'assemblée générale aura lieu le jeudi 30 avril à 16h (heure de Paris), à huis clos. Un webcast live sera disponible à partir du site Internet de la société.

- Le Groupe publiera son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 le 19 mai.

- Le Groupe publiera ses résultats semestriels, le 29 juillet, y compris la revalorisation des participations non-cotées dans l'Actif Net Réévalué.