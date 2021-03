Eurazeo : publication saluée

Eurazeo : publication saluée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurazeo est en pleine forme ce jeudi. En hausse de 7,5% à 65,6 euros, le titre de la société d'investissement n'avait plus connu une telle progression depuis plus de quatre mois. Le groupe a fait état d'un actif net réévalué (ANR) par action record de 85,4 euros fin 2020 et vise un nombre important de cessions en 2021 et 2022 compte tenu de la maturité de son portefeuille. La société va proposer le versement d'un dividende de 1,5 euro par titre.

Au cours actuel, la décote ressort à -28,5% (vs une moyenne historique à 10 ans de- 30%), alors que le groupe est solide financièrement et avec des perspectives à court terme positives, affirme Oddo BHF. L'analyste confirme ainsi sa recommandation 'surperformance' et porte sa cible de 65 à 75 euros, sur la base d'une décote cible de 13% sur le dernier ANR publié.