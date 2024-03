Eurazeo propose un dividende ordinaire de 2,42 euros par action, +10% par rapport à 2022

(Boursier.com) — Les résultats annuels 2023 d'Eurazeo, société d'investissement mondiale de premier plan avec près de 35 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont plus de 24 milliards pour compte de tiers, font ressortir une forte croissance de la gestion d'actifs, en hausse de 9% sur un an à 35 MdsE (+12% pour les tiers). Les Actifs générant des commissions (FPAUM) progressent de +12% à 25,8 MdsE.

La Collecte auprès de tiers est de 3,5 MdsE (+21%), dont 863 ME auprès de clients particuliers. Les Commissions de gestion grimpent de +9% à 398 ME. Les Fee Related Earnings progressent de +22% à 138 ME, avec une amélioration de la marge de FRE à 34,8% (+380bps).

Accélération des sorties sur le quatrième trimestre et déploiements sélectifs :

*Réalisations : 1,3 MdE (2,9 MdsE en 2022);

*Déploiements : 3,9 MdsE (4,9 MdsE en 2022);

L'ensemble des cessions réalisées et annoncées au cours de l'exercice représente 1 MdE pour le bilan du Groupe, soit 13% de la valeur nette du portefeuille. Eurazeo anticipe une hausse des volumes de cessions sur l'année 2024.

Le Résultat net part du Groupe ressort à 1,8 MdE, dont 1,9 MdE d'éléments non-récurrents liés au changement de qualification IFRS annoncé et -70 ME liés à la cession des titres. Le Bilan est robuste avec une dette nette limitée à 0,8 MdE (0,3 MdE proforma des cessions annoncées).

Hausse du retour aux actionnaires

*Proposition d'un dividende ordinaire de 2,42 euros par action (+10% par rapport à 2022);

*Rachats d'actions en 2023 : 129 ME;

*Début de l'exécution du nouveau programme de rachat d'actions de 200 ME pour 2024.

Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, co-CEOs, ont déclaré : "2023 a été consacrée à la définition de la stratégie, à la transformation opérationnelle et à l'atteinte de nos objectifs de croissance. Le Groupe a remporté des succès marquants en termes de développement de ses franchises clients institutionnels, notamment à l'international, et du Wealth management. L'année 2024 sera pleinement dédiée à la mise en oeuvre de notre feuille de route stratégique, contribuant à notre ambition de devenir l'acteur de référence en Europe de la gestion d'actifs dans les marchés privés sur les segments du mid-market, des valeurs de croissance et de l'impact."