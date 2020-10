Eurazeo : prend une participation minoritaire dans Dewey's Bakery

(Boursier.com) — Eurazeo annonce une prise de participation minoritaire de 25 millions de dollars dans Dewey's Bakery, fabricant de biscuits salés et sucrés avec un positionnement Clean Label dont le siège est à Winston Salem, en Caroline du Nord.

Eurazeo Brands, le pôle d'Eurazeo spécialisé dans les marques fortes ayant un potentiel de croissance mondiale, investit aux côtés de Scott Livengood, Président et actionnaire majoritaire, et de Mike Senackerib, qui rejoint Dewey's Bakery en tant que Président Directeur Général dans le cadre de l'investissement d'Eurazeo.

Fondé en 1930, Dewey's Bakery produit des cookies moelleux, des biscuits fins et croustillants et des biscuits salés, dont les saveurs gourmandes et authentiques s'inspirent du savoir-faire pâtissier.

Dewey's est associée aux marques de distributeur des plus importantes enseignes nationales de grande distribution aux Etats-Unis ; la marque est également de plus en plus distribuée dans les enseignes spécialisées d'alimentation naturelle ainsi que les épiceries. La société exploite en outre plusieurs boulangeries-pâtisseries dans la région de Winston-Salem, illustrant son ancrage fort dans la communauté locale.

Du fait de sa grande expérience dans le domaine de l'alimentation, Michael Senackerib, apportera, en tant que PDG, à Dewey's son expertise opérationnelle dans le secteur. Fort d'une carrière de plus de 30 ans au service de plusieurs belles marques, il est reconnu pour ses qualités de leader et ses compétences en matière de développement de marques. Il a notamment occupé des fonctions de direction et de marketing auprès de Nabisco (Mondelez), Kraft Foods et Campbell Soup Company. Chez Nabisco, il a été Senior Vice President et General Manager du portefeuille de marques de biscuits sucrés et salés, incluant notamment Oreo's, Ritz, Wheat Thins et Triscuit. Plus récemment, Michael Senackerib a co-fondé la start-up Farm & Oven Snacks.

Grâce à son expertise opérationnelle et sectorielle et à son expérience reconnue en développement de marques, Eurazeo Brands accompagnera Dewey's dans l'accélération et le renforcement de ses activités de marketing et de production, afin de développer sa marque et de soutenir son activité historique de marques de distributeurs.

Jim Goldman, Senior Advisor auprès d'Eurazeo et dirigeant expérimenté dans le secteur alimentaire, ainsi que George Birman, Principal au sein de l'équipe d'Eurazeo Brands, rejoindront le Conseil d'Administration de Dewey's.

Il s'agit du 7e investissement d'Eurazeo Brands depuis mai 2017, et du 3e investissement dans l'industrie agro-alimentaire.