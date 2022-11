Eurazeo : poursuite de la croissance de la gestion d'actifs au troisième trimestre

(Boursier.com) — Eurazeo annonce une poursuite de la croissance de la gestion d'actifs au troisième trimestre 2022. Les commissions de gestion ressortent à 280 ME sur 9 mois, en hausse de 22% par rapport au 9 mois et en progression de 25% sur les commissions en provenance de tiers.

Les actifs sous Gestion (AUM) sont de 32 MdsE (+20% sur 12 mois) et la collecte auprès de tiers de 2,1 MdsE sur 9 mois.

Pour 2022, le groupe anticipe une collecte d'environ 3 MdsE.

Exécution de la rotation d'actifs en ligne avec les objectifs :

-Poursuite des cessions d'actifs (2,4 MdsE réalisés sur 9 mois, en ligne avec 9 mois 2021)

-Investissements sélectifs (3,8 MdsE investis sur 9 mois, contre 4,1 MdsE sur 9 mois 2021)

-Cessions réalisées au titre du bilan d'Eurazeo pour un montant de 1,1 MdE. En tenant compte des cessions annoncées et non réalisées, ce montant atteindrait 1,3 MdE soit 18% de l'ANR du portefeuille à fin 2021, pour des plus-values estimées à 0,8 MdE.

Solide performance du portefeuille

Le Chiffre d'affaires économique du portefeuille consolidé ressort en hausse de 38% sur 9 mois par rapport au 9 mois 2021 à périmètre Eurazeo et change constants. La croissance du chiffre d'affaires des sociétés de Growth (non consolidé) est d'environ 42%.

Bilan robuste et importantes marges de manoeuvre financières :

La Trésorerie nette à fin septembre 2022 est de 164 ME

Le Crédit syndiqué confirmé et non tiré est de 1,5 MdE

Les Engagements LP non tirés (Dry Powder) sont de 4,9 MdsE.

Nouvelles avancées en matière d'ESG

Les investissements dédiés au climat et à l'inclusion représentent 4,3 MdsE répartis sur l'ensemble des stratégies.

Les 3 premiers investissements de la stratégie Infrastructure permettront d'éviter l'émission de 1 million de tonnes de CO2.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire, a déclaré : "Eurazeo réalise sur les neuf premiers mois de l'année une croissance solide dans un contexte économique et géopolitique complexe et incertain. La bonne exécution du programme de levée de fonds, la croissance à deux chiffres des commissions de gestion, le niveau soutenu de la rotation d'actifs et la croissance de nos sociétés de portefeuille, confirment la poursuite de la dynamique du Groupe, la pertinence de ses secteurs d'investissement et sa discipline et sa solidité. Eurazeo a initié en 2022 les levées prometteuses de fonds flagships sur plusieurs de ses stratégies qui viendront alimenter la croissance du Groupe en 2023."