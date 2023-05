Eurazeo : poursuite de la croissance de la gestion d'actifs au T1

(Boursier.com) — Eurazeo fait part d'une croissance dynamique de la gestion d'actifs au premier trimestre avec des actifs sous gestion (AUM) en hausse de +10% sur un an à 34,8 MdsE. Les actifs générant des commissions (FPAUM) grimpent de +26% à 25 MdsR. La collecte auprès de tiers représente 866 ME, dont 185 ME auprès de clients particuliers. Les commissions de gestion progressent de +28% à 105 ME.

Solide performance des sociétés du portefeuille

-Croissance soutenue du chiffre d'affaires sur tous les segments;

-Bonne dynamique du segment Growth sur des bases de comparaison élevées;

Les réalisations du premier trimestre s'élèvent à 0,3 MdE (0,4 MdE au premier trimestre 2022). Dans un environnement moins favorable et un contexte de hausse des taux d'intérêts, le volume et les conditions de réalisation des actifs restent bons pour les opérations concernant des sociétés de grande qualité et de taille moyenne sur lesquelles Eurazeo est positionné.

Eurazeo s'est montré particulièrement sélectif dans ses investissements : les déploiements du Groupe totalisent 0,9 MdE sur le premier trimestre 2023 contre 1,7 MdE au premier trimestre 2022. L'activité Private Funds Group a su saisir des opportunités sur le marché secondaire et représente près de la moitié des investissements en Private Equity sur le trimestre.

Eurazeo dispose d'importantes marges de manoeuvre pour réaliser ses investissements futurs : drypowder d'environ 5,3 MdsE et engagements du bilan dans les fonds à hauteur de 2,4 MdsE.

Au 31 mars 2023, l'endettement net s'élève à 55 ME. La trésorerie brute ressort à 5 ME. Eurazeo dispose d'une ligne de crédit syndiquée (RCF) de 1,5 MdE, de maturité 2026, tirée à hauteur de 60 ME à fin mars 2023. Fin mars, le groupe détenait 3.484.195 actions propres, soit 4,4% du total des actions en circulation (79.224.529 actions)

Retour attractif à l'actionnaire

Le groupe rappelle le versement le 3 mai d'un dividende de 2,2 euros par action voté par les actionnaires le 26 avril, soit environ 168 ME, ainsi que le lancement du programme de rachat d'action de 100 ME précédemment annoncé.

Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, Co-CEOs, ont déclaré : "Eurazeo réalise un bon premier trimestre, dans un environnement complexe et incertain. La croissance à deux chiffres des commissions de gestion, une collecte satisfaisante et la bonne tenue des revenus des sociétés en portefeuille, témoignent de la qualité des stratégies. Nous nous montrons particulièrement sélectifs et disciplinés dans l'exécution de notre rotation d'actifs et disposons d'importantes marges de manoeuvre financières. Ce trimestre marque une nouvelle étape dans notre ambition de constituer le leader européen de la gestion d'actifs privés sur les segments du mid-market, des valeurs de croissance et de l'impact."