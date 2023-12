Eurazeo : porte à 3,2 MdsE son programme Private Debt

(Boursier.com) — Eurazeo annonce le succès du closing final de son sixième fonds de " direct lending " à 2,3 MdsE, dont 2,1 MdsE provenant de tiers, surpassant ainsi l'objectif initial de 2 MdsE. S'ajoutent à ce montant 900 ME issus des fonds levés auprès de la clientèle de particuliers, portant ainsi à 3,2 MdsE le programme Private Debt total d'Eurazeo. Le succès de cette levée illustre la pertinence du positionnement de cette stratégie et conforte la position d'Eurazeo en tant que leader du financement des PME en Europe.

Fort de la qualité de son équipe Private Debt, et du succès des cinq générations de fonds précédentes, Eurazeo bénéficie aujourd'hui de la confiance renouvelée de ses investisseurs historiques auxquels s'ajoutent plusieurs nouveaux investisseurs internationaux et français. Aujourd'hui, plus de 70% des investisseurs proviennent d'Europe (hors de France), d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Australie. Depuis son lancement, le programme est déjà déployé à plus de 70%.

Le fonds Eurazeo Private Debt VI a investi, dans plus de 50 sociétés réparties dans toute l'Europe, évoluant dans des secteurs résilients et non cycliques tels que les services aux entreprises, la santé, les services financiers spécialisés et les technologies de l'information. La stratégie Private Debt représente aujourd'hui plus de 20% des actifs sous gestion d'Eurazeo. Son équipe internationale et expérimentée, qui compte plus d'une vingtaine d'investisseurs, finance, essentiellement en dette senior ou plus marginalement en dette subordonnée, les PME européennes dont la valorisation est comprise entre 30 et 300 ME. Elle a participé depuis sa création, en 2007, à financer près de 400 sociétes pour un engagement cumulé de 10,5 MdsE.