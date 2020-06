Eurazeo : Planet acquiert 3C Payment

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurazeo Capital annonce l'acquisition de 3C Payment par Planet, créant un acteur mondial majeur des solutions de paiements à valeur ajoutée. 3C Payment offre une plateforme de paiement universelle et omnicanal à destination des acteurs du commerce, de l'hôtellerie et de la restauration. 3C est présent dans 47 pays, sert 11.000 clients et traite 300 millions de transactions par an pour une valeur de 22 milliards d'euros. Cette acquisition stratégique permet au nouvel ensemble d'offrir à ses clients une solution intégrée d'acceptation de moyens de paiements domestiques, internationaux et alternatifs, ainsi que de services à valeur ajoutée comme la conversion de devises et de remboursement de TVA. Cette plateforme unique gèrera plus de 800 millions de transactions par an pour une valeur de 45 milliards d'euros au service de près de 600.000 marchands.

Planet, qui a connu une progression de son chiffre d'affaires de l'ordre de +15% par an depuis l'acquisition par Eurazeo Capital en décembre 2015, a fait preuve de réactivité dans sa gestion de la crise du Covid-19, lui permettant de préserver une forte position de cash et de réaliser l'acquisition de 3C sur ses fonds propres. Grâce à l'acquisition de 3C, Planet augmente significativement la part de son activité liée à l'activité de paiement et "aborde dans une position très favorable la reprise d'activité qui se dessine".