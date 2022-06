Eurazeo : peu de mouvement

(Boursier.com) — Eurazeo monte de 0,5% à 72,95 euros ce lundi, alors que le groupe a présenté des actifs sous gestion de 32,2 MdsE (+41,5% sur 12 mois) au T1. La collecte auprès de tiers est ressortie à 878 ME à fin mars, contre 785 ME au T1 2021. Les commissions de gestion sont ressorties à 82 ME, en hausse de 34% par rapport au T1 2021.

Le Chiffre d'affaires économique du portefeuille s'est inscrit en hausse de 31% au T1 2022 par rapport au T1 2021 à périmètre Eurazeo et change constant. Le groupe a souligné la croissance d'environ 50% du chiffre d'affaires des sociétés de Growth (non consolidé) avec une bonne exécution des investissements et de la rotation d'actifs. 1,7 MdE ont été investis (1,1 MdE au T1 2021), dont 1,2 MdE en 'Private Equity' et 'Real Assets', et 0,5 MdE en Dette Privée.

Retour attractif à l'actionnaire

Le groupe a versé le 4 mai un dividende de 3 euros par action voté par les actionnaires le 28 avril dernier, soit environ 230 ME. Parmi les derniers avis d'analystes, AlphaValue est repassé d'acheter à 'accumuler' en ciblant un cours de 87,30 euros.