Eurazeo : performance solide du portefeuille

(Boursier.com) — Eurazeo présente des actifs sous gestion (AUM) de 32,2 MdsE (+41,5% sur 12 mois) au T1. La collecte auprès de tiers est de 878 ME à fin mars, contre 785 ME au T1 2021. Les commissions de gestion ressortent à 82 ME, en hausse de 34% par rapport au T1 2021.

Solide performance du portefeuille

Le Chiffre d'affaires économique du portefeuille est en hausse de 31% au T1 2022 par rapport au T1 2021 à périmètre Eurazeo et change constant. Le groupe souligne la croissance d'environ 50% du chiffre d'affaires des sociétés de Growth (non consolidé) avec une bonne exécution des investissements et de la rotation d'actifs. 1,7 MdE ont été investis (1,1 MdE au T1 2021), dont 1,2 MdE en 'Private Equity' et 'Real Assets', et

0,5 MdE en Dette Privée.

Le groupe souligne la poursuite des cessions d'actifs dans de bonnes conditions (0,4 MdE réalisés au T1, en plus des transactions signées qui se réaliseront prochainement pour 0,8 MdE) et les importantes marges de manoeuvre financières : 4,7 MdsE de Dry Powder et un bilan solide.

Retour attractif à l'actionnaire

Le groupe versera le 4 mai un dividende de 3 euros par action voté par les actionnaires le 28 avril dernier, soit environ 230 ME. Lancement d'un programme de rachat d'actions de 100 ME.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire, a déclaré : "La poursuite de la croissance d'Eurazeo au 1er trimestre 2022, dans un contexte particulièrement volatil, témoigne de la solidité de notre modèle. Nous la devons à notre stratégie de diversification, notre plateforme mondiale et notre culture d'innovation, qui nous positionnent sur les classes d'actifs et les secteurs les plus porteurs. Qu'il s'agisse de la santé, des services, du digital ou de la transition énergétique, nos investissements reposent sur une dynamique de croissance durable qui nous rend également très attractifs. Confiants dans la pertinence de notre stratégie et la qualité de nos actifs, nous lançons aujourd'hui un programme de rachat d'actions et confirmons notre ambition de doublement de nos actifs sous gestion à moyen terme."