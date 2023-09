Eurazeo : partenariat avec iCapital

(Boursier.com) — Eurazeo et iCapital, plateforme fintech mondiale facilitant l'accès aux investissements alternatifs pour la gestion de patrimoine, font part d'un partenariat visant à accroître l'accès des conseillers en investissement financier à la gamme d'Eurazeo en matière d'opportunités d'investissement sur les marchés privés. Avec ce partenariat, Eurazeo s'appuiera sur la technologie de pointe d'iCapital et sa plateforme iCapital Marketplace pour distribuer sa gamme d'offres alternatives aux conseillers en investissement financier. Le premier lancement disponible portera sur un fonds d'impact d'Eurazeo centré sur les Infrastructures de transition. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées.

Eurazeo propose depuis 20 ans des solutions d'investissement innovantes aux conseillers en investissement financier et à leurs clients privés. A travers ce partenariat, Eurazeo renforce son engagement en faveur de l'ouverture de la classe d'actif aux particuliers du monde entier pour leur donner accès à une gamme de services qui leur permettra de construire des portefeuilles diversifiés pour leurs clients. Eurazeo dispose d'une expertise significative dans les domaines du capital investissement, de la dette privée, de l'immobilier et des infrastructures et est investie dans environ 600 sociétés. Eurazeo a lancé un certain nombre de nouveaux produits pour les clients privés en 2023, soulignant sa connaissance approfondie du secteur et sa volonté d'offrir les meilleures opportunités possibles à ses clients.