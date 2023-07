Eurazeo : nomme Hala Fadel comme Managing Partner en charge de l'activité Growth

(Boursier.com) — Mme Hala Fadel est nommée Managing Partner en charge de l'activité Growth d'Eurazeo. A ce titre, elle rejoint le Management Committee d'Eurazeo.

Hala Fadel dirigera une équipe internationale et expérimentée d'une vingtaine de professionnels présents à Paris, Londres et Berlin.

Hala Fadel, qui a rejoint l'équipe Growth d'Eurazeo en 2022 en tant que Managing Director, est une personnalité de premier plan sur ce marché avec une expérience de 25 ans dans l'investissement et l'accompagnement d'entreprises en croissance. Elle a notamment passé près de 15 ans chez Comgest sur leur fonds d'investissement dans les sociétés de croissance européennes. Elle avait auparavant co-fondé Leap Ventures, un fonds d'investissement en capital-risque qui investit en Europe et au Moyen-Orient. Elle siège actuellement au conseil d'administration du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Avec 4,5 milliards d'actifs sous gestion, Eurazeo est l'un des acteurs les plus reconnus sur le Growth Equity en Europe Continentale. Investi depuis plus de dix ans sur ce segment, Eurazeo a identifié et accompagné le développement d'entreprises en forte croissance devenues leaders sur leurs marchés telles que Doctolib, Contentsquare, Vestiaire Collective, Backmarket...