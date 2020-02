Eurazeo : nomination de Laurence Branthomme en qualité de Directeur des Affaires Financières

(Boursier.com) — Eurazeo, société d'investissement mondiale de premier plan qui gère 18 milliards d'euros d'actifs diversifiés, dont près de 12 milliards pour compte de tiers annonce la nomination de Laurence Branthomme en qualité de Directeur des Affaires Financières.

Sous la responsabilité de Philippe Audouin Directeur Général Finances, membre du directoire d'Eurazeo, Laurence Branthomme est en charge de l'élaboration de l'information financière du Groupe et de l'adaptation des process pour accompagner son développement.

A ce titre, elle a la responsabilité des équipes consolidation, comptable, contrôleurs financiers des stratégies d'investissement et de celles en charge de la gestion des fonds (middle et back office), du suivi de la performance des participations et de l'analyse de la performance des investissements.

Avant de rejoindre Eurazeo, Laurence Branthomme était Directeur Associé de Valtus société leader du management de transition/transformation. Laurence a débuté sa carrière au département audit d'Ernst & Young où elle exerça, jusqu'en 2004, la fonction de Senior Manager. Elle prend ensuite la Direction Financière France d'American Express Voyages d'Affaires, pour établir un nouveau business model et mettre en place notamment la règlementation Sarbanes Oxley. De 2008 à 2015, elle est successivement Directeur Financier France puis Directeur Finance, Gestion du Patrimoine et Déploiement de l'offre chez JCDecaux en charge notamment de l'offre produit, de l'immobilier et de la gestion du patrimoine sur le domaine privé. Elle rejoint le groupe Korian en 2015 comme DGA Finances et Développement France. Laurence Branthomme est par ailleurs membre du comité exécutif de la Fondation de la DFCG, l'Association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion, membre de l'Agora des directeurs financiers et membre du Cercle du Leadership depuis sa création.