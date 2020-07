Eurazeo : nomination de Jill Granoff au Comité exécutif

(Boursier.com) — Eurazeo annonce la nomination de Jill Granoff, CEO d'Eurazeo Brands, à son Comité exécutif. Jill est une dirigeante chevronnée avec plus de 25 ans d'expérience dans le développement de marques dans les secteurs du retail, de la beauté et de la mode. Elle rejoint Eurazeo en 2017 pour lancer Eurazeo Brands, pôle d'investissement doté de 800 millions de dollars, dont la mission est d'identifier et d'accompagner le développement de marques de biens de consommation à l'identité forte et possédant un potentiel de croissance internationale.

À ce jour, Eurazeo Brands a investi 260 millions de dollars dans cinq entreprises dans les secteurs de la beauté, la mode, la maison, le lifestyle et l'alimentaire. Pour soutenir la croissance des sociétés en portefeuille et accélérer le processus de création de valeur, Jill s'est entourée d'une équipe entrepreneuriale constituée de 10 professionnels de l'investissement basés à New York et à Paris. Sous la direction de Jill, Eurazeo Brands a pour objectif d'être le partenaire d'investissement de choix des marques nord-américaines et européennes de biens de consommation à fort potentiel, en associant son capital permanent, son expertise en matière de développement de marques ainsi que son réseau mondial, autant d'éléments permettant aux dirigeants d'accélérer la croissance de leurs entreprises.