Eurazeo : nomination de Jean-Pierre Raffarin et Lionel Zinsou comme senior advisors

(Boursier.com) — Eurazeo annonce la nomination de MM. Jean-Pierre Raffarin et Lionel Zinsou comme senior advisors et membres de l'Advisory Council du Groupe. A ce titre, ils accompagneront les dirigeants et les équipes d'investissement dans leurs réflexions stratégiques, leurs projets d'expansion géographique, la recherche de partenariats et l'analyse des secteurs et des opportunités d'investissement.

Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier Ministre et vice-président du Conseil de Surveillance d'Idinvest depuis 2018, voit son implication élargie à l'ensemble du groupe. Il continuera d'apporter son immense expérience des tissus économiques français et internationaux, son goût de l'entrepreneuriat et de l'innovation, sa compétence dans l'accompagnement du développement international des PME et ETI et sa connaissance unique des marchés asiatiques.

Economiste et intellectuel, banquier d'affaires, chef d'entreprise, ancien dirigeant de société d'investissement, administrateur de groupes cotés d'envergure mondiale et ancien Premier Ministre du Bénin, M. Lionel Zinsou est une personnalité internationale de premier plan, incontournable et respectée pour sa connaissance des enjeux politiques, économiques et financiers. Sa très grande expérience des métiers de l'investissement, des secteurs industriels porteurs dans le monde qui s'ouvre, son réseau international public et privé de haut niveau seront des atouts uniques pour accompagner la dynamique de croissance d'Eurazeo.

"A travers leurs nouveaux rôles, MM. Jean-Pierre Raffarin et Lionel Zinsou témoignent de leur fidélité au groupe Eurazeo et de leur volonté de contribuer aux prochaines phases de son développement" conclut la direction.