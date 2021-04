Eurazeo : nomination d'Antonio Weiss comme membre de son Advisory Council

(Boursier.com) — Eurazeo annonce la nomination d'Antonio Weiss comme membre de son Advisory Council. Ancien conseiller principal du Secrétaire américain au Trésor pendant la présidence de Barack Obama, Antonio Weiss a passé plus de vingt ans chez Lazard, dont il a été associé-gérant et responsable-monde de la banque d'investissement.

Eminent spécialiste des questions économiques globales et de la réglementation financière, Antonio Weiss apportera à Eurazeo sa vision des principaux enjeux économiques, son expertise reconnue des marchés financiers, des secteurs d'investissement porteurs, de la gestion d'actifs et du monde international des affaires.

Né aux Etats-Unis, ayant vécu de nombreuses années à Paris, francophone et francophile, il apportera sa contribution et ses conseils à la Société en matière de développement stratégique, du renforcement de son positionnement transatlantique et de son expansion géographique, de la diversification des métiers ainsi que de la recherche de nouveaux partenariats.