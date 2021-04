Eurazeo : Marc Frappier devient membre du Directoire

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sur proposition de Virginie Morgon, Présidente du Directoire, le Conseil de Surveillance d'Eurazeo a nommé, le 27 avril, Marc Frappier comme membre du Directoire d'Eurazeo pour la durée restant du mandat, jusqu'en mars 2022.

Collaborateur et dirigeant du Groupe depuis 15 ans, Marc Frappier est à la tête d'une équipe composée de près de 30 professionnels, basés en Europe et aux Etats-Unis, investissant pour le bilan et des investisseurs tiers sur le segment du 'mid-large buyout'. Avec eux, il a bâti un portefeuille diversifié de 4 milliards d'actifs sous gestion dans les secteurs des logiciels et services aux entreprises, des services financiers, de la santé et des biens et services de consommation. Il a activement contribué au développement international d'Eurazeo au cours des dernières années notamment l'implantation d'Eurazeo en Chine, au Brésil et aux Etats-Unis.

Marc Frappier apportera au Directoire d'Eurazeo son expertise d'investisseur, sa connaissance forte du marché de la gestion d'actifs, son expérience internationale en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Il viendra ainsi renforcer une équipe solide, complémentaire et expérimentée et contribuera avec eux à l'accélération de la stratégie de croissance d'Eurazeo.