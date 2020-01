Eurazeo : ligne de crédit syndiqué portée à 1,5 milliard d'euros

(Boursier.com) — Eurazeo se félicite d'avoir renouvelé sa ligne de crédit auprès d'un consortium de 13 banques en portant son montant à 1,5 milliard d'euros, contre 1 milliard précédemment. Ce renouvellement permet également, d'avoir une visibilité sur les 5 prochaines années, avec deux options d'extension d'un an soumises à l'approbation des prêteurs, soit 7 ans au total

Par ailleurs, pour la première fois dans le secteur du capital-investissement en EMEA, cette nouvelle facilité indexe le calcul de la marge sur des critères de performance ESG (données environnementales, sociales et de gouvernance). Si ces critères sont atteints, le calcul de marge donnera droit à des économies de frais financiers qu'Eurazeo s'engage à affecter au financement de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont la qualité et l'intégrité environnementale seront garanties par les labels les plus exigeants. Dans le cas contraire, les frais financiers additionnels que les banques seraient en droit de facturer à Eurazeo, seront eux aussi affectés à ces projets.

Cette opération s'inscrit donc également dans la stratégie ESG d'Eurazeo qui vise à conjuguer création de valeur et responsabilité sociétale tout au long du cycle d'investissement. Eurazeo rappelle être la seule société du capital investissement à être intégrée dans cinq familles d'indices ESG de référence aux côtés des grandes sociétés les plus performantes en RSE au niveau mondial : Ethibel Sustainability Index (ESI), Euronext Vigeo, FTSE4Good, MSCI ESG et Low Carbon Leaders et STOXX Sustainability, Low Carbon et ESG Leaders.