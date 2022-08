Eurazeo : les cours sont à des niveaux intéressants (AT)

Eurazeo : les cours sont à des niveaux intéressants (AT)











Synthèse Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. En outre, l'indicateur de force, le RSI, ne vient pas contredire cette hypothèse. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel de hausse à moyen terme. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours. Mouvements et niveaux Le mouvement haussier semble être arrêté. Le titre est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 65.15. Le premier support est à 63.1 EUR, puis à 60.89 EUR et la résistance est à 71.96 EUR, puis à 74.17 EUR Analyse Technique Tendance Données calculées Avis technique Positif Cours au 08/08 64,90 Tendance de fond Neutre MM20 65,32 Support 1 63,10 MM50 65,15 Support 2 60,89 RSI 48,12 Résistance 1 71,96 MACD 0,82 Résistance 2 74,17 Stochastique 46,34 Analyse technique fournie par © TEC