Eurazeo : le marché apprécie les annonces

(Boursier.com) — Eurazeo grimpe de 2,4% à 67,70 euros ce jeudi, alors que le groupe a poursuivi le développement de la gestion d'actifs au S1 2022 avec des actifs sous gestion (AUM) en hausse de +27% sur 12 mois à 32,5 MdsE. Le commissions de gestion sont ressorties en progression de 30% à 181 ME. Les Fee Related Earnings grimpent de 24% à 50 ME.

Le chiffre d'affaires des sociétés de Growth (non consolidées) est ressorti en hausse de +46% en moyenne. Les cessions ont été réalisées dans de bonnes conditions et les investissements ont été sélectifs (Cessions : 0,7 MdE réalisés; Investissements : 2,9 MdsE dans des segments structurellement porteurs).

Les cessions réalisées et annoncées post-clôture représentent un montant additionnel de 1,3 MdE, pour un multiple CoC moyen de 3,6x. Le groupe enregistrera au S2 les plus-values nettes au titre des cessions réalisées en juillet, pour un montant d'environ 530 ME.

L'actif Net Réévalué (ANR) ressort à 115,5 euros par action, en baisse de 1,9% par rapport à fin 2021. Berenberg reste à l'achat sur le dossier, mais avec un objectif ajusté de 113,50 à 87,50 euros.