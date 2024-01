Eurazeo : Le Fonds Nov Santé Actions Non Cotées investit dans Oncodesign Services

(Boursier.com) — Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées géré par Eurazeo, dédié au développement des filières de santé en France et lancé à l'initiative de France Assureurs et de la Caisse des

Dépôts, annonce une prise de participation minoritaire d'un montant de 22 ME dans le groupe Oncodesign Services aux côtés de ses dirigeants et d'ERES IV SLP, géré par Edmond de Rothschild Private Equity (France) et conseillé par Elyan Partners.

Cette transaction s'inscrit dans le cadre de l'acquisition de la société néerlandaise ZoBio, première acquisition transformante réalisée depuis la création d'Oncodesign Services qui vise à former un acteur complet des services de recherche pré-clinique (CRO3).

Oncodesign Services est une CRO issue de la séparation en 2022 du groupe Oncodesign en deux sociétés indépendantes : une branche de biotechnologie appelée Oncodesign Precision Medicine, cotée en bourse, et une branche de service de recherche pré clinique et de Drug Discovery, dont l'acquisition a été conseillée par Elyan Partners en 2022.