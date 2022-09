Eurazeo : Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées investit dans IMAPOLE

(Boursier.com) — Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo, dédié au développement des filières de santé en France et lancé à l'initiative de France Assureurs et de la Caisse des Dépôts, est heureux d'annoncer avec Bpifrance la finalisation d'un investissement de plus de 50 ME dans le groupe Imapôle, prenant une part minoritaire au capital aux côtés des radiologues associés fondateurs.

Fondé en 2018 à la suite de la fusion de trois grandes cliniques de l'Est lyonnais à l'initiative du docteur Reza Etessami, Imapôle est un groupe d'imagerie médicale doté de 24 machines dont 4 scanners et 2 IRMs, accueillant 170.000 patients annuellement. Le site principal est rattaché au Medipôle Lyon-Villeurbanne, le plus grand centre hospitalier privé de France, comprenant 750 lits et un pôle d'urgences ouvert 24h/24 et 7j/7.

Imapôle est au coeur de l'offre de soins de son bassin de population, sous-doté en imagerie, et agit au quotidien pour une meilleure prévention et le suivi de pathologies telles que les maladies neuro dégénératives, les maladies respiratoires, l'oncologie et les pathologies cardiovasculaires.

Afin de pouvoir répondre à une demande croissante en imagerie, tout en renforçant la qualité du diagnostic, le Groupe a mis en place depuis plusieurs années déjà des solutions d'intelligence artificielle et de télé-radiologie, et a repensé le parcours Patient en s'appuyant sur la digitalisation, permettant ainsi de réduire les délais d'attente et les pertes de chances pour la patientèle.

Employant 56 collaborateurs et détenu par près de 10 radiologues associés, Imapôle a généré environ 15 ME de chiffres d'affaires en 2021 et a démontré un historique de forte croissance, avec une progression annuelle moyenne de plus de +8% ces dernières années.

Fort d'un projet médical validé dans ses centres historiques, le groupe Imapôle entame à présent une nouvelle phase de son développement, avec une stratégie de croissance organique et externe.

Le Groupe a souhaité se faire accompagner par le fonds Nov Santé Actions Non Cotées (géré par Eurazeo) et par Bpifrance pour bénéficier à la fois de leur expertise en santé et de leur appui dans l'exécution de sa stratégie.