Eurazeo : Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées finalise son premier investissement de Growth Equity dans la société Kinvent

(Boursier.com) — Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo, dédié au développement des filières de santé en Europe et lancé à l'initiative de France Assureurs et de la Caisse des Dépôts, annonce la finalisation de son premier investissement de Growth Equity dans la société Kinvent, prenant ainsi une part minoritaire au capital, aux côtés du fondateur et des actionnaires minoritaires existants, dans le cadre d'une levée de 16 ME.

Fondé en 2017 à Montpellier par Athanase Kollias, ancien sportif de haut niveau, Kinvent a pour ambition de transformer la pratique des kinésithérapeutes par la collecte et l'analyse de données biomécaniques des patients lors de leurs séances de rééducation.

La société a développé une gamme de capteurs connectés (dynamomètres, plateformes de force, capteurs de mouvements, etc.) couvrant la majorité des tests fonctionnels pratiqués en séance.

Connectés à une application propriétaire, centralisant l'ensemble des données collectées, ces dispositifs permettent aux praticiens :

*de suivre quantitativement les progrès de leurs patients, augmentant leur engagement tout au long du parcours de rééducation ;

*de comparer et partager les résultats obtenus, avec les patients ou avec d'autres praticiens, contribuant à assurer une meilleure continuité des soins ;

*de mettre en place des programmes de rééducation personnalisés.

Les solutions Kinvent sont aujourd'hui utilisées par plus de 14.000 kinésithérapeutes exerçant dans près de 68 pays à travers le monde. Initialement dédiés aux sportifs de haut niveau (Kinvent équipe des clubs de renom comme le Montpellier Hérault Rugby, la Fédération Française d'Athlétisme et les New York Mets), les capteurs Kinvent ont également une utilisation courante en kinésithérapie générale (rééducation post-opératoire, suivi des déficits fonctionnels chez les personnes âgées, etc.).

En pleine expansion au sein d'une profession de santé encore peu digitalisée, Kinvent a démontré une croissance historique forte en passant de 2 millions à près de 7 millions d'euros de chiffres d'affaires en l'espace de deux ans.