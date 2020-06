Eurazeo : lancement de la nouvelle édition de son Prix Photo

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurazeo annonce le lancement de la onzième édition de son Prix Photo. Ce dernier récompense, depuis 2010, le travail d'un photographe professionnel. Il s'accompagne d'une dotation de 10.000 euros et d'une exposition parisienne. Le fil rouge de cette nouvelle édition est : "RACONTEZ-NOUS DES HISTOIRES".

Eurazeo annonce également le renforcement de son partenariat avec l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles (ENSP).

Cette année, deux bourses, de 5.000 euros chacune, seront attribuées à deux jeunes diplômés de l'école. Celles-ci contribueront à la réalisation de projets photographiques ambitieux et novateurs. Le jury du Prix, constitué de professionnels de la culture et de la photographie, auquel participe la directrice de l'ENSP, sélectionnera les deux étudiants lors de ses délibérations en décembre prochain.

Les oeuvres du lauréat ou de la lauréate du Grand Prix ainsi que les projets des deux boursiers seront exposés, début 2021, à l'Hôtel de l'Industrie, 4 place Saint-Germain-des-Près à Paris. Elles seront aussi exposées dans les bureaux d'Eurazeo à Paris et New York.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire d'Eurazeo, souligne : "Je suis très heureuse de renforcer notre partenariat avec l'ENSP et d'aider à la concrétisation de projets photographiques de jeunes diplômés. Chaque année, un ancien lauréat d'Un Photographe pour Eurazeo mentorera cet appel à projets afin de faire bénéficier les jeunes de ses expériences et de son savoir-faire. Cette " conversation " intergénérationnelle entre jeunes diplômés et photographes reconnus contribuera à faire émerger les talents de demain, ce qui m'est particulièrement cher. Elle est en quelque sorte la transposition de notre métier d'accompagnateur d'entreprises dans leur développement. Le soutien d'Eurazeo au monde de la Photographie, qui connaît des difficultés dans la période que nous traversons, est plus que jamais actif, engagé et déterminé."