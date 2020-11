Eurazeo lance un fonds de dotation pour la protection de la jeunesse et l'éducation

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Eurazeo est engagé depuis 2004 dans une politique de mécénat volontariste. Depuis cette date, Eurazeo a consacré 5,6 millions d'euros à ses programmes de philanthropie. Le Groupe a ainsi soutenu 26 associations sur une durée moyenne de quatre ans. En 2015, Eurazeo a recentré cette action autour de l'éducation en soutenant des projets visant à lutter contre l'échec scolaire. Eurazeo a notamment soutenu les programmes innovants et transformants favorisant la réussite à l'école mis en place par les associations " Agir pour l'Ecole " et "Sport dans la Ville". Le Groupe a également co-construit avec "l'Agence du don en nature" un programme ambitieux : "Rentrée solidaire". Ainsi, depuis 2015, 116.000 enfants et jeunes bénéficiaires ont pu profiter des programmes soutenus par Eurazeo.

Afin d'intensifier l'impact de sa politique de mécénat et de démultiplier les moyens financiers alloués, Eurazeo annonce aujourd'hui la création d'un fonds de dotation. Ce dernier poursuivra un objet non lucratif à caractère philanthropique, social et éducatif.

Il a pour premier objectif la protection de la jeunesse, l'accès à l'éducation et à une formation scolaire et professionnalisante des jeunes, quels que soient leur nationalité, âge, parcours ou origines en France ainsi que dans les pays où le Groupe opère ses activités. Aujourd'hui plus que jamais l'ambition d'Eurazeo est de contribuer à assurer leur avenir, leur intégration sociale et leur épanouissement dans un monde de plus en plus complexe et de contribuer à l'émergence d'une société plus inclusive.

Frédéric Mion, Directeur de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, a accepté de faire partie du Conseil d'administration dudit fonds de dotation, que présidera Virginie Morgon. Frédéric Mion fera ainsi bénéficier au fonds de dotation d'Eurazeo son expertise et sa grande connaissance de l'éducation.