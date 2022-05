(Boursier.com) — Après le succès de la commercialisation des premiers fonds Eurazeo ouverts aux particuliers, Eurazeo lance le fonds European Real Estate II ELTIF, offrant pour la première fois à une clientèle patrimoniale la possibilité d'accéder à l'univers de l'immobilier non coté, habituellement réservé aux investisseurs institutionnels.

Ce fonds a pour objectif de financer des sociétés détenant et exploitant leurs propres actifs immobiliers, de les accompagner dans leur stratégie d'amélioration et de croissance et de réaliser des opérations immobilières à forte valeur ajoutée en Europe. Ce nouveau fonds permet d'offrir aux investisseurs particuliers une stratégie d'investissement différenciante au sein de l'immobilier, bénéficiant d'une diversification sur une classe d'actifs en croissance reconnue pour sa relative décorrélation des marchés financiers et ses performances sur le long terme.

Ce véhicule d'investissement à la frontière du private equity et de l'immobilier prendra une quote- part des investissements réalisés par l'équipe Real Assets du Groupe, prenant ainsi part à un programme de près d'un milliard d'euros. De plus, chacun des investissements de l'équipe intègre des critères extra-financiers s'articulant autour de la stratégie O+ d'Eurazeo.

Le Fonds European Real Estate II bénéficie du label ELTIF (European Long Term Investment Fund), lui permettant d'être distribué auprès d'investisseurs non professionnels dans toute l'Europe, ainsi qu'aux clients institutionnels.