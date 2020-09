Eurazeo : l'offre à 70 Euros sur Easyvista pourra être lancée

(Boursier.com) — A la suite de l'annonce, le 23 juillet dernier, de l'entrée en négociations exclusives d'un véhicule dédié, dénommé EasyVista Holding et contrôlé par des fonds gérés par Eurazeo PME, en vue de l'acquisition, par voie de cession et d'apport, d'un bloc d'actions représentant environ 67,2% du capital et 71,5% des droits de vote théoriques de la société EasyVista et de 125 000 obligations convertibles, les instances représentatives du personnel de la société ont été consultées et ont rendu unanimement un avis favorable concernant cette opération.

Les fondateurs de la société (Messieurs Sylvain Gauthier et Jamal Labed et leurs holdings personnelles) ont exercé la promesse unilatérale d'achat qui leur a été consentie par EasyVista Holding et les accords définitifs relatifs à la cession hors marché et à l'apport des actions de la société détenues par ces derniers à un prix de 70 euros par action ont été signés le 17 septembre.

L'autorité autrichienne du contrôle des opérations de concentration ayant par ailleurs autorisé l'opération le 15 septembre dernier, la réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle devrait intervenir dans les tous prochains jours.

Postérieurement à l'acquisition du Bloc de Contrôle, une offre publique simplifiée au prix de 70 euros par action, de 70 euros par obligation convertible et de 45,88 euros par bon de souscription d'action, sera lancée.