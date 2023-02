Eurazeo : l'avenir de Virginie Morgon en question

(Boursier.com) — Le conseil de surveillance d'Eurazeo qui se réunit ce dimanche doit plancher sur l'avenir de Virginie Morgon à la présidence du directoire de la holding. Premier actionnaire du groupe financier avec 18% des parts et 25% des droits de vote, la famille Decaux milite pour un départ de la présidente en place depuis 2018, en recherchant le soutien des héritières du banquier Michel David-Weill décédé en juin dernier. Depuis la mort de Michel David-Weill, le conseil de surveillance est présidé par Jean-Charles Decaux.

"Les Decaux n'ont pas l'habitude de se tenir loin des commandes opérationnelles" commente une source proche du dossier et "le décès de Michel David-Weill a bouleversé les grands équilibres au sein du groupe". Le fondateur d'Eurazeo qui a présidé la banque Lazard pendant plus de 25 ans a légué à ses filles près de 9,5% du capital du groupe, aux côtés de leurs cousins, les Solages, qui en détiennent 5,4%.

Réunion extraordinaire

"Une réunion extraordinaire entre actionnaires s'est tenue vendredi à l'initiative de la famille Decaux et a duré plus de huit heures", poursuit cette source en interne qui insiste sur le fait qu'à aucun moment les performances de la holding n'ont été mises en cause par les parties présentes. Ces dernières années, Eurazeo a réalisé un travail de fond de transformation sous la houlette de Virginie Morgon. Entrée dans le groupe en 2008, cette dernière a pris les commandes de la holding en 2018 pour transformer Eurazeo en société d'investissement internationale présente dans une dizaine de pays et dont les actifs sous gestion sont passés de 7 milliards à 32 milliards.

L'arrivée des Decaux dans le dossier date de la sortie du Crédit Agricole du tour de table d'Eurazeo mi-2017. L'entrée de ce nouvel actionnaire valide la pertinence de la stratégie d'Eurazeo et le potentiel d'appréciation de son portefeuille , avait estimé à l'époque le management de la holding. L'accord prévoyait un plafonnement de la participation de l'actionnaire à hauteur de 23% du tour de table. L'opération s'était déroulée sur la base d'un cours de 70 euros par action Eurazeo. Vendredi 3 février, le titre pointait à 65,10 euros, en progression de plus de 12% depuis le début de l'année après avoir reculé de 21% en 2022.

Conditions de marchés difficiles

En 2022, Eurazeo a poursuivi sa croissance malgré des conditions de marchés difficiles : au travers de ses différentes sociétés de gestion, le groupe a levé 3,1 milliards d'euros l'année dernière auprès d'investisseurs tiers, en ligne avec l'anticipation annoncée de 3 milliards d'euros. Le programme de levées 2022 était principalement composé de fonds poursuivant les collectes initiées avec succès en 2021, notamment dans les stratégies Small-mid buyout, Venture et Private Debt. La réalisation de ce programme illustre l'attractivité des différentes stratégies d'investissement d'Eurazeo auprès des grands investisseurs internationaux, ainsi que de la clientèle particulière.

Le groupe Eurazeo a renforcé le développement de solutions d'investissement dédiées aux investisseurs particuliers, venant ainsi couvrir l'ensemble de ses stratégies d'investissement. La collecte auprès de cette catégorie d'investisseurs a représenté plus de 800 millions d'euros en 2022, soit un quart du total des levées sur l'année, un montant en hausse de 46% par rapport à 2021.

"En 2022, le groupe a démontré sa capacité à réaliser son programme de levées de fonds malgré un contexte de marché complexe et incertain. Le milliard d'euros levé par l'équipe Small-mid Buyout, le très beau succès du fonds Smart City II et la bonne dynamique de nos fonds Private Debt et Infrastructure notamment illustrent la confiance de nos investisseurs" a commenté Virginie Morgon fin janvier à l'occasion de la présentation de ces performances. "2022 a également confirmé la force de notre offre destinée aux investisseurs particuliers avec plus de 800 millions d'euros collectés. En 2023 nous poursuivrons notre développement ambitieux avec un programme important de levée au service du développement et de la transformation des entreprises."