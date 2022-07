Eurazeo : L'ANR ressort à 115,5 euros par action, en baisse de 1,9% par rapport à fin 2021

(Boursier.com) — Eurazeo a poursuivi le développement de la gestion d'actifs au S1 2022 avec des actifs sous gestion (AUM) en hausse de +27% sur 12 mois à 32,5 MdsE. Le commissions de gestion sont en hausse de 30% à 181 ME. Les Fee Related Earnings (FRE) progressent de 24% à 50 ME.

Bonne performance du portefeuille

Chiffre d'affaires économique des sociétés consolidées +43%, EBITDA économique +40%

Le chiffre d'affaires des sociétés de Growth (non consolidées) est en hausse de +46% en moyenne. Les cessions ont été réalisées dans de bonnes conditions et less investissements ont été sélectifs :

Cessions : 0,7 MdE réalisés

Investissements : 2,9 MdsE dans des segments structurellement porteurs

Les cessions réalisées et annoncées post-clôture représentent un montant additionnel de 1,3MdE, pour un multiple CoC moyen de 3,6x. Le Groupe enregistrera au S2 les plus-values nettes au titre des cessions réalisées en juillet, pour un montant d'environ 530 ME.

Résultats financiers et Actif Net Réévalué

-Résultat net part du Groupe : -96 ME

-Actif Net Réévalué (ANR) à 115,5 euros par action, en baisse de 1,9% par rapport à fin 2021

-Solide performance du portefeuille, cessions réalisées au-dessus de leur valeur dans le dernier ANR publié et effet change positif sont compensés par l'ajustement des multiples et l'application d'une marge de prudence (500 MEUR)

-Bilan solide : trésorerie nette à 21 ME, proforma des cessions réalisées

-Dry Powder : 5,2 MdsE

Nouvelles étapes franchies dans le déploiement de la stratégie ESG

-89% des fonds actifs classés articles 8 ou 9 au sens du Règlement Européen Disclosure,

-Lancement de fonds thématiques à impact (ESMI, Transition Infrastructure, Smart City II...)

Virginie Morgon, Présidente du Directoire, a déclaré : "La performance d'Eurazeo sur le premier semestre illustre la bonne exécution de notre stratégie : diversification des métiers et des géographies, progression de la gestion d'actifs, investissements sélectifs dans des sociétés leaders de secteurs structurellement porteurs, réalisation de cessions créatrices de valeur. Dans un contexte économique plus incertain, le Groupe s'appuiera sur la qualité de ses équipes, la diversité de ses activités, son bilan et sa solidité financière pour poursuivre sa croissance, rester agile et saisir les opportunités qui se présenteront."