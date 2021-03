Eurazeo : L'ANR par action s'inscrit à 85,4 euros, son plus haut niveau historique

Eurazeo : L'ANR par action s'inscrit à 85,4 euros, son plus haut niveau historique









(Boursier.com) — Eurazeo annonce une poursuite de la forte croissance de la gestion d'actifs après une année de levée de fonds record, en hausse de +19% à 2,9 MdsE. Les actifs sous gestion (AUM) sont en progression de 16% à 21,8 MdsE. Les commissions de gestion grimpent de 13% à 243 ME.

L'ANR par action s'inscrit à 85,4 euros, son plus haut niveau historique, en hausse de 6,3% sur l'année et de +21% par rapport à fin juin 2020.

Le résultat net part du groupe s'est établi à -160 ME sur l'année, avec un rebond sur le 2ème semestre (+230 ME). Le groupe disposait de 354 ME de trésorerie au 5 mars 2021 et d'aucune dette au niveau d'Eurazeo SE. De quoi proposer le versement d'un dividende unitaire de 1,50 euro par action.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire, a déclaré : "Je suis fière de la mobilisation des équipes d'Eurazeo au cours de cette année de crise sanitaire exceptionnelle. Grâce à leur engagement, leur réactivité et leur agilité, à la diversification de nos activités, au choix de longue date d'investir dans les secteurs porteurs, Eurazeo a fortement rebondi au deuxième semestre pour terminer 2020 en croissance sur tous les fronts. La performance du Groupe sur l'ensemble des éléments de sa stratégie - création de valeur des cessions, actifs gérés, levée de fonds auprès de nos investisseurs partenaires, commissions de gestion, FRE - confirme notre trajectoire de doublement des actifs sous gestion à horizon 5-7 ans. Nous avons également intensifié nos choix stratégiques au cours de l'année écoulée pour préparer la création de valeur future : cessions significatives, accélération des investissements dans les secteurs porteurs (tech et digital, santé, consumer, services financiers), lancement de O+, le programme ESG le plus ambitieux du secteur et démarrage de stratégies d'investissement à fort potentiel en Santé et Infrastructures durables."