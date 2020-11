Eurazeo : l'ANR par action ressort à 69,1 Euros

Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2020, les Actifs sous Gestion (Assets Under Management ou AUM) du groupe Eurazeo s'élèvent à 18,8 MdsE, en hausse de 5% sur 12 mois et stables par rapport à fin 2019.

Le Groupe a investi 1,7 MdE et cédé pour 0,7 MdE sur la période. Les cessions devraient s'accélérer dans les prochains trimestres compte-tenu de la maturité du portefeuille.

Les commissions de gestion, qui ont un caractère récurrent, progressent de +15 % à 179 MEUR à fin septembre et se répartissent entre i) l'activité de gestion pour compte de tiers en progression de +15 % à 116 ME.

Les tendances des marchés restent structurellement très positives sur les marchés du Private Equity et de la dette privée sur lesquels le Groupe est positionné, les investisseurs continuant d'y augmenter leur allocation.

La mise à jour des titres cotés, de la trésorerie et des éventuelles variations en cas d'acquisitions et cessions, conduisent à un Actif Net Réévalué de 5,4 MdsE, soit 69,1 Euros par action au 30 septembre. La trésorerie d'Eurazeo demeure solide, avec une position de trésorerie brute au 30 septembre 2020 de 431 ME, après tirage de 400 ME sur la ligne de crédit de 1,5 MdE, lui laissant d'importantes marges de manoeuvre pour saisir des opportunités d'investissement.