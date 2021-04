Eurazeo : l'AG Mixte se tiendra le 28 avril à huis clos

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, Eurazeo vous informe que son Assemblée Générale Mixte aura lieu le mercredi 28 avril 2021 à 10 heures, à huis clos, au Studio 8 Valois, 8, rue de Valois à Paris, sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Aucune carte d'admission ne sera délivrée. Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance ou

par correspondance et préalablement à l'Assemblée Générale.

Les actionnaires sont invités à voter :

- par correspondance à l'aide du formulaire de vote prévu à cet effet ;

- par Internet sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess, ou

- à donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ou à toute personne physique ou morale de son choix.

Les actionnaires ont la faculté de poser des questions par écrit préalablement à la tenue de l'Assemblée Générale. Les questions écrites pourront notamment être envoyées par courrier électronique à l'adresse suivante : legal@eurazeo.com. Pour être prises en compte, ces questions écrites doivent être reçues avant la fin du deuxième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le lundi 26 avril 2021 et être accompagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier.

Les actionnaires pourront suivre à distance l'Assemblée Générale retransmise en direct sur le site Internet d'Eurazeo (www.eurazeo.com). La rediffusion de cette Assemblée sera disponible sur le site Internet dès que possible à l'issue de l'Assemblée Générale et, au plus tard, avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de celle-ci.

Afin de permettre un dialogue avec les actionnaires pendant l'Assemblée Générale, et en complément du

dispositif légalement encadré des questions écrites, les actionnaires pourront également poser leurs questions, en direct et par écrit, via une plateforme en ligne dédiée.